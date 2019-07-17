17.07.2019 11:56
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Gıda Bankası yüzleri güldürecek

Gıda Bankası yüzleri güldürecek

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın seçim vaatleri arasında yer alan Gıda Bankacılığı faaliyete başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın seçim vaatleri arasında yer alan Gıda Bankacılığı faaliyete başladı.

Başkan Işık, yaptığı açıklamada, "Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Gıda Bankacılığı uygulaması ile birlikte hayırsever vatandaşlardan alınan kuru bakliyat ve ev eşyalarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda hayırsever vatandaşların 153 Beyaz Masa ihbar hattını araması ya da bizzat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri yeterli olacak.Daha sonra Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever hemşehrilerimizin adresinden bağış yapmak istedikleri kuru gıda veya ev eşyalarını alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracak" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Alim Işık, Kütahya, Güncel

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