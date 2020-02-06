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Gıda bankasına hingel bağışlandı

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sivas Belediyesi Bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına hingel bağışlandı.

06.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:00Gıda bankasına hingel bağışlandı
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Belediyesi Bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına hingel bağışlandı.

Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne bin paket Patatesli Hingel bağışladı. Sivas'a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan Patatesli Hingel, 500'er gram paketler halinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.

Gıda Bankasında bulunan soğuk deposunda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği'nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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