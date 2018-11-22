Gıda Dedektifleri İş Başında!

Tepebaşı
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ile Gıda Güvenliği Derneği'nin 2010 yılında başlattığı Gıda Dedektifleri Eğitimi devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Gıda Güvenliği Derneği işbirliğinde çocukların küçük yaşlarda temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürülen Gıda Dedektifleri Eğitimi Uygulaması bu yıl Özel Şehir Koleji ve Yeniyol Okulları'ndan gelen 40 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
da eğitim çalışmasına katılarak, "Gıda Güvenliği Derneği'ne ve çalışmaya katılan okullarımıza bu güzel çalışmaya destek oldukları için teşekkür ediyorum. Gıda güvenliği konusunda siz öğrencilerimiz sayesinde, aileleriniz ile birlikte geniş bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu çalışma, gıda güvenliği açısından başarılı bir yol. 2010 yılından beri uyguluyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu ve güzel olmayan bir proje zaten söz konusu olamaz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.
Uygulamaya şimdiye kadar 17 okul katılırken, 349 öğrenci Gıda Dedektifi olarak, 28 öğretmen de rehber olarak eğitim aldı. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde Eti Gıda
İşletmesi Gıda Mühendisi Melih Özkilimci, temel hijyen standartları ve gıda güvenliği hakkında bilgiler vererek kişilerin alışveriş, yemek yeme gibi gıda güvenliğini ilgilendiren her aşamada dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verdi.
Gıda Dedektifleri Eğitimi sonrasında sertifikalarını alan öğrenciler, birer dedektif olarak uygulamalı denetim gerçekleştirdi ve gıda güvenliği açısından doğruları ve yanlışları yerinde görme fırsatı buldu. Gıda Dedektifi öğrenciler ayrıca kantin, restoran ve pazaryeri denetimleri yaparak gıda güvenliği açısından yanlış uygulamaları tespit edecek ve öğrenci çalışmalarından çıkan sonuçlar, Gıda Güvenliği Derneği'ne bildirilecek. - ESKİŞEHİR
22 Kasım 2018 Perşembe 15:25