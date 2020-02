Gıda denetim laboratuvarlarında, güvensiz gıdalara geçit verilmiyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan gıda denetimi seferferberliği kapsamında toplanan numuneler, laboratuvarlarda sıcaklık, miktar, deformasyon ve mühür kontrollerine tabi tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla, yurt genelinde eş zamanlı gıda denetimi seferberliği başlatıldı. 7 bin 4 gıda kontrol görevlisinin yer aldığı denetimlerde, firmalardan alınan numuneler, gıda kontrol laboratuvarında inceleniyor. İncelemenin sürdüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, kapılarını DHA'ya açtı. Toplanan süt ve et ürünlerinde ilaç ve hormon etken madde analizleri yapıldı. Burada incelenen ürünlerde uygun olmayan numune sahibi firmalara, 27 bin 877 lira idari para cezası uygulanırken ve firma bakanlığın ifşa listesine alınıyor.

YILLIK 70 BİN ANALİZ

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, 14 biriminde 180 personel ile hizmet veriyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden gelen numuneler üzerinde; sıcaklık, miktar, deformasyon ve mühür kontrollerine tabi tutuluyor. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, "Numunelerin sistem üzerinden kayıtları yapılarak, analiz işlemini gerçekleştiriyoruz. Aylık bin 500 numunemiz gelmekte, yıllık 18 bin numunede 70 bin civarı analiz yapmaktayız" dedi.

'ET ÜRÜNLERİNDE 15 GÜNDE DOKU TAYİNİ YAPIYORUZ'

Gıda kontrol laboratuvarlarında süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinde ilaç ve hormon etken madde gıda analizleri yaptıklarını dile getiren Varlık, analiz sürelerine ilişkin "Et ve et ürünlerinde 24 türe bakabiliyoruz. Süt ve süt ürünlerinde 9 tür, yabancı dokuda da baş, kemik, dalak, böbrek gibi yabancı doku tahlillerini yapabiliyoruz. Bazı basit analizlerimiz 1 saat sürüyor, biraz daha kapsamlı olanlar 3 gün civarında, GDO ve yem analizleri ortalama 20 gün sürüyor. Süt ve süt ürünlerinin 1 günde analizini yapabiliyoruz. Et ve et ürünlerinde doku tayini yapıyorsak 15 gün içinde sonuçları verebiliriz" diye konuştu.

'165 BİN NUMUNEDE UYGUNSUZLUK'

Varlık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinin yanı sıra piyasaya sürülen ürünlerin güvenliğinden şüphelenenlerin de ALO 173'ü arayarak ihbarda bulunabileceğini ve bu şekilde de numunelerin laboratuvarda inceleneceğini söyledi. Geçen yıl yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Varlık, "Tüm Türkiye'de 2019 yılında 7 bin 4 denetçiyle, 1 milyon 215 bin 996 denetim yapılmış, yaklaşık 165 bin numunede uygunsuzluk tespit edilmiştir. Uygun olmayan sonuçları Bakanlığımız ifşa ederek halka duyurmuştur" ifadelerini kullandı.