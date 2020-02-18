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Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 il ve ilçelerde eş zamanlı, 6 gün sürecek olan gıda denetim seferberliği başlatırken, denetimlere Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da bizzat katıldı.

18.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:42Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 81 il ve ilçelerde eş zamanlı, 6 gün sürecek olan gıda denetim seferberliği başlatırken, denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da bizzat katıldı.

Gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla hafta boyunca sürecek seferberlikte ilk olarak, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi.

Bilecik'te yapılan denetimlere bizzat katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Sayın bakanımızın talimatı doğrultusunda başlatılan gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. İlçeler dahil gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak. Bu kapsamda, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetlenecek. Bu kapsamda, üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ilimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütülecek" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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