Gıda denetim seferberliğinde 72 bin 783 işletme denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 25 Kasım tarihinde başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. 5 günde 72 bin 783 işletme denetimden geçti.

Bakan Pakdemirli'nin talimatı ile rutin olarak yıl boyunca devam eden gıda işletmelerine yönelik denetimlere ilaveten 25 Kasım'da tüm yurtta gıda denetimi seferberliği başlatılmıştı. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

Üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin seferberlik kapsamında mesai mefhumu gözetmeyen ekiplerce 5 gün süreyle denetlendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımı için böyle özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti. Denetim seferberliği sonuçlarına ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli, şunları söyledi:

"5 günlük süre zarfında toplam altı alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık. Yapılan bu denetimlerin 3 bin 398'inde ekiplerimiz olumsuzluk tespit etti ve denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık."

"VATANDAŞLAR ALO 174 GIDA HATTI'NI ARAMAKTAN ÇEKİNMESİN"

Gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden süreceğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattı'nı aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir" açıklamasını yaptı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA