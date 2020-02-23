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Gıda denetimi seferberliği tamamlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan gıda denetimi seferberliği sona erdi.

23.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:56Gıda denetimi seferberliği tamamlandı
'ın ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan gıda denetimi seferberliği sona erdi.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen 4 günlük seferberlik çerçevesinde; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri üreten işyerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler, kasap, şarküteri, market, büfe vb işyerleri, okul kantin ve yemekhaneleri ile lokanta, restoran, fast food gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimler Cumartesi günü yapılan mesai ile sona erdi.

Muratlı ilçesinde gıda işletmeciliği alanında faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri, gıda satış işletmeleri ve toplu tüketim işletmeleri küçük-büyük ayırt edilmeksizin aynı denetim ve kontrole tabi tutuldu. Kontrol ve denetimlere Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı da bizzat katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

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