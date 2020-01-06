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Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi

Merkez Bankası, Aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti.

06.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:14 Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi

Merkez Bankası, ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0. 74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükselmiştir. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı" denildi.



Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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