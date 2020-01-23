Gıda güvenliği için uluslararası büyük buluşma...

Gıda Güvenliği Derneği tarafından 4 - 5 Haziran tarihleri arasında 7.'si düzenlenecek olan Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi'ne kayıtlar başladı.

Ülkemizde gıda güvenliği bilincinin gelişmesi amacıyla 2004 yılından bu yana çalışmalar yapan Gıda Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi'nde birçok ulusal ve uluslararası uzman konuşmacı yer alacak. Bu yıl "Bugün ve gelecekte güvenli gıda" mottosuyla, 4 - 5 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Convention Center'da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Uluslararası Gıda Koruma Birliği – IAFP'ın yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası destekçi kurum yer alacak.

Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek uluslararası kongre olma özelliği taşıyan Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, uluslararası uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güvenilir gıda konusunda bilgilerin paylaşıldığı, yeni sentezlere ulaşıldığı ve bu birikimin pratiğe aktarılabildiği en güvenilir platform olma misyonunu da taşıyor.

Gıda güvenliği, bilim ve teknolojinin gelişmeleri ve tüketici tercihlerindeki değişiklikler ışığında sürekli gelişmelerin yaşandığı son derece dinamik bir alan. Yaşanmakta olan iklim değişikliği bu alanı daha da dinamik hale getiriyor. Her geçen yıl ilginin daha çok arttığı Kongrede AB Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA ve Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü DG SANTE'nin yeni gelişmeleri aktaracakları özel oturumdan, sağlık açısından insan, hayvan ve çevreyi bir bütün olarak değerlendiren Tek Sağlık yaklaşımına; tedarik zincirinde gıda güvenliğinden gıda hilelerine kadar pek çok konu ele alınacak.

Gıda güvenliğinin tüketicinin korunması, sektör ve ülke ekonomisinin gelişmesi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, taşıdıkları misyonun önemi ve değerinin hakkını vermeye çalıştıklarını belirterek, "7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında ülkemizden ve dünyanın birçok yöresinden alanının önde gelen uzmanlarından global ölçekte ortaya çıkan ve çıkacak yeni konuları, sektörden iyi uygulama örneklerini, fırsatları, tehlikeleri ve yeni gıda güvenliği teknolojileri hakkında vizyonumuzu açacak çok doyurucu sunumların değerli katılımcılarımızın beğenisini kazanacağını umuyoruz." diyerek, kongre programının Şubat ayı içinde açıklanacağını sektörün her alanından daha geniş bir katılım beklediklerini söyledi.

Katılımcılar, Uluslararası 7. Gıda Güvenliği Kongresi'ne kayıt işlemlerini istedikleri her yerden online olarak gerçekleştirebiliyorlar.