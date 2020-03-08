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Gıda güvenliği için WhatsApp hattı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

08.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:43
Gıda güvenliği için WhatsApp hattı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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