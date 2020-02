"Gıda güvenliği, maliyet ve fiyatlamada etkili sürece gireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda güvenliği ve maliyetleri konusunda 2020 yılında yeni önlemler alacaklarını belirterek, "Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemle çok yakında çiftçilerimiz tarım anlamında, üreticilerimizle çok daha yakın ve koordineli bir şekilde gıda güvenliği, maliyet ile fiyatlama anlamında çok etkili bir sürecin içerisine girecek. Ben bunu önden paylaşayım sektördeki oyunculara selam olsun ama esas vatandaşımıza hayırlı olsun" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Bakan Albayrak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisinde iş dünyası ile buluştu."BİZ ÇOK BÜYÜK BİR DEVLETİZ" Türkiye için Değişim Başlıyor' adlı programda konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirtti. Ekonomideki istikrarın sağlanması açısından tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Albayrak, "Biz çok büyük bir devletiz. Allah'ın izniyle tarihin her döneminde olduğu gibi bu günleri de dayanışma ve kenetlenmeyle geride bırakacağız. Ekonomi de karşı karşıya olduğumuz tüm güçlükleri aşma noktasında kapsamlı politika ve tedbirleri hayata geçirdik. Ekonomi de istikrarın sağlanması oldu. Adım adım hayata geçirmekte olduğumuz reformlar güçlü bir şekilde hayata geçmeye başladı. Enflasyon, kur ve faizde 3 alanda sağlanan pozitif gelişmelerle 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyüme trendine girerken özellikle yıllık bazda üçüncü çeyrekte 0,9 ile pozitif trendiyle alakalı ilk sinyalleri verdi" diye konuştu."TÜRKİYE, HIZLI BİR SÜRECE GİRDİ"Türkiye'nin son 1 buçuk yılda 40-50 yılda gerçekleştiremediği sessiz, önemli reformlar gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Birçok kurumun tahmin ettiğinin yanı sıra hızlı bir sürece girdi Türkiye. 2019 yılında herkes Türkiye şu kadar bu kadar küçülecek diye düşünürken son çeyrekteki pozitif büyümeyle yüzde 5 beklentim bu arada benim. Bu şekilde kapatacağız. İşsizlik oranındaki gerilemeye de şahit olacağız. Nitekim son Eylül, Ekim ve Kasım aylarında düşmeye başladığını gördük. 2020 yılı ilk çeyreğinde sahadaki öncü verilerden gördük. İnşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz" ifadelerini kullandı."2022 YILI ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5'İN ALTINDA OLACAK"Enflasyon ile mücadele noktasında birçok politikaları devreye almaya başladıklarını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şunları söyledi:"Ocak, Şubat ve Mart aylarında hafif dalgalanma bitecek ardından yılın ortasında Türkiye kalıcı tek haneli enflasyonlara ulaşacak. 3 yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz yüzde 8,5 buçuk hedefini inşallah başaracağız. 3 yıllık yeni ekonomi programında da 2022 yılı yüzde 5'in altı hedefimizi gerçekleştireceğiz. 2020 yılında çok kararlı duruşumuz devam edecek. Enflasyon ve faizle mücadele yatırım iklimini daha da iyiye götürecek.""BURADA BAŞKA BİR TEZGAH VAR"Gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politikayı devreye alma sürecini başlattıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, "Tarımın desteklenmesi ve gıda ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uça bir sistem planlıyoruz. Bununla ilgili tüm gıda sektöründeki özellikle tarım ürünlerinin üretilmesinden sonra son halka olan tüketiciye ulaşmasında aradaki oyunculara sesleniyorum. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemle çok yakında çiftçilerimiz tarım anlamında üreticilerimiz de çok daha yakın ve koordineli bir şekilde gıda güvenliği, maliyet ile fiyatlama anlamında çok etkili bir sürecin içerisine girecek. Ben bunu önden paylaşayım sektördeki oyunculara selam olsun ama esas vatandaşımıza hayırlı olsun dediğimiz süreci 2020'den itibaren çok daha net göreceğiz. 2 damla yağmur yağdı 3 sera zarar gördü fiyatlar arttı. Bunlar ne olmuş. Orada başka bir operasyon var. Çiftçi, üretici mağdur. Burada başka bir tezgah var. Piyasanın düzenlenmesi ve gıda güvenliği noktasında da bazı inisiyatif alarak artık bu süreçleri ıslah etmek için 2020 yılı çok etkili bir yıl olacak" açıklamasını yaptı."ÖZEL BANKALARDA İNŞALLAH KAMUYU TAKİP EDECEK"Kredi faizlerinin düşürüldüğünden de bahseden Bakan Albayrak, ticari kredilerde son 10 yılın en düşük TL-faiz marjlarının yaşandığını vurgulayarak, "İnşallah kamu bankalarını son dönemdeki adımlarında nasıl takip ettilerse özel bankalarda takip ederek yavaş yavaş bu noktadaki düşüşlere önem verecektir. Attığımız her adım meyvesini vermeye başladı. Büyümede hedefimiz katma değerli üretme, ihracata ve istihdama dayalı bir modele geçmek. Değişim toplantılarının hedefi o. Tüm bürokrasi burada. Bu değişim neymiş onu anlatacağız" dedi."64 BİN 367 MÜŞTERİYE 50,2 MİLYAR LİRA KREDİ"Türkiye'nin artık değişmek zorunda olduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:"Bu siyasi bir şey değil. Bu bir ihtiyaç. Başka bir yüzyılda başka bir dünyaya karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda ivme, finansman paketi dediğimiz bu paketi piyasa ile tanıştırdık. Bu paketle birlikte 6 aylık süreçte Ocak ayı sonunda 64 bin 367 müşterimize 50,2 milyar lira kredi tahsisiyle ve bu tahsisin 31 milyar lirası yatırıma dönüştü. Aralık ayı sonu itibariyle kamu bankalarımız aracılığıyla konut kredisini 0,79'a indirdik. Bu oran 20 yılın en düşük oranlarından birisi. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız üzerinde yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 250 bine ulaştı. Ekim ayında İstihdam Odaklı Kredi Paketi'nde ise 150 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. 35 milyar lira kredi tahsisi gerçekleşti.""EKONOMİ DE DEĞİŞİM BAŞLADI"Öte yandan Bakan Albayrak, ekonomide arzu edilen değişimin başladığını söyleyerek, "180 milyar dolarlık ihracat rekoruyla bir yıl kapanışı oldu. Bunun yanında da ithalatta yüzde 9'un üzerinde küçülme oldu. 2019 yılında dış ticaret açığını yıllık bazda yüzde 45,6 oranında küçülttü. 2020 yılı Ocak ayında yıllık ihracat artışımız yüzde 6,1 ile 14,8 milyar dolarla artış trendine devam etti. Türkiye büyüyor, büyüyecek. Tüm bu göstergeler değişimin başladığını ortaya koyuyor. Önümüzde tabi ki zorluklar olacak. Karşılaşacağız. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle ülkemiz adına daha da güçlü refleks gösterebilmek, daha da güçlenerek çıkabildiğimizi göstereceğiz. Artık çok daha büyük hedeflere talibiz. 2020 yılı çok önemli bir yıl olacak. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye ideali için bizlerde her zamankinden fazla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından program basına kapalı olarak devam etti. Programa Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra kamu bankalarının temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda iş insanı katıldı.(Umutcan İşledici - İbrahim İmat/İHA)