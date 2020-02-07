Haberler » Güncel » Gıda güvenliği masaya yatırıldı - Haber

Gıda güvenliği masaya yatırıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 Yılı Gıda Denetim ve Numune Alma Programı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

07.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:33Gıda güvenliği masaya yatırıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 Yılı Gıda Denetim ve Numune Alma Programı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "2020 Yılı Gıda Denetim ve Numune Alma Programı Değerlendirme Toplantısı" Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın Başkanlığında, 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılacak denetim ve alınacak numuneler yanında, Alo Gıda 174 şikayetleri, Zehirlenme Prosedürü, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi konuları da görüşülerek, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde vatandaşa sağlıklı ve güvenli gıda arzının sağlanması ele alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:33:33