Gıda İhracatında Dubai İçin Hedef 100 Milyon Dolar

Ege
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Birleşik Arap Emirlikleri
'ne yaptıkları ihracatı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Girit, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren Ege, Akdeniz
ve İstanbul
ihracatçı birlikleri üyelerinden oluşan heyetin, Dubai
'de düzenlenen SIAL Middle East 2018 Fuarı'na katılarak Türk ürünlerini sergilediklerini ifade etti.
Fuarın, Orta Doğu
pazarı için çok önemli bir kapı olduğuna işaret eden Girit, Türkiye
'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2018 yılının 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 51 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Girit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu ülkeye ihracatta süt ürünleri sektörümüz 22 milyon dolarlık ihracatla lider konumda. Et, sakatat ve su ürünlerinde önemli döviz girdisi sağlıyoruz. Yürüteceğimiz tanıtım çalışmalarıyla orta vadede Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız yıllık 100 milyon dolar barajını kolaylıkla aşabilecek potansiyele sahip."
Ege,Dubai
14 Aralık 2018 Cuma 15:46