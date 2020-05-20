Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 500 gıda kolisi, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinesinde binlerce aileye ulaştırıldı.

Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı
20.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:01
Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 500 gıda kolisi, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinesinde binlerce aileye ulaştırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, il merkezi ve tüm ilçelerde başta yetim aileleri olmak üzere ihtiyaç sahibi yaşlılar, Suriyeli aileler ve maddi durumu yetersiz olup muhtaç durumdakilere dağıtılan gıda kolileri, açık kapı çalışanları ve gönüllü STK üyelerince tek tek kapılara teslim edildi. Dağıtımı tamamlanan ilçelerde kaymakamlıklara da bırakılan koliler daha sonra da belirlenebilecek ailelere teslim edilecek.

Evlerine kadar teslim edilen ve ramazan ayında bütçelerine destek olan gıda kolilerini alan yetim ve ihtiyaç sahibi aileler, hayır sahiplerine ve dağıtımları organize eden Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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