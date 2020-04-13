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Gıda makineleri üreten firma dezenfekte kabini imal ediyor

Karaman'da gıda makineleri imal ederek ihracat yapan bir firma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra siparişleri iptal olmaya başlayınca, işçi çıkarmamak için dezenfeksiyon kabini üretmeye başladı.

13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:10
Gıda makineleri üreten firma dezenfekte kabini imal ediyor
Karaman 'da gıda makineleri imal ederek ihracat yapan bir firma, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra siparişleri iptal olmaya başlayınca, işçi çıkarmamak için dezenfeksiyon kabini üretmeye başladı.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Estetik Makine Yönetim Kurulu Başkanı Harun Coşkun (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine 1995 yılında çırak olarak başladığını söyledi.
Coşkun, 2010 yılına başka bir makine üreten firmada kalfa ve usta olarak çalıştığını, sonra Karaman OSB'de ortağı Yunus Topbaş ile ortak kendi imalathanelerini kurduklarını ifade ederek, "O günden bu yana da Estetik Makine olarak hizmet veriyoruz. Bisküvi, çikolata, kek gibi ürünlerin imalatında kullanılan gıda makineleri üretiyoruz. Kendi çapımızda 50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.
Coşkun, koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra bazı siparişlerinin iptal olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İş bağlantısı yapmak için yurt dışına gitmemiz lazım, yurt dışından insanların da ülkemize gelmesi lazım. Koronavirüs nedeniyle bu ortam kalmadı. Kimse önünü göremiyor. İşler durma noktasına geldi. Yeni yeni piyasada tutunmaya çalışan bir firmayız. 25 elemanımız var. Sektörde kalifiye eleman bulmak çok zor. Çalışanlarımız bizim ortaklarımız gibi. Çalışmasak da bu insanların maaşını vermek zorundayız. Bunun için yeni arayışlar içine girdik."
"Yurt dışındaki müşterilerimizden isteyenler var"
Yaptıkları araştırmada ülkede dezenfeksiyon kabini üretimi yönünde bir eksiklik olduğunu gördüklerini vurgulayan Coşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kabin üretimi için yeterli altyapımız mevcuttu. Herhangi ek bir yatırıma ihtiyaç yoktu. Hemen üretime başladık. Bunu müşterilerimize duyurduk. Kısa sürede siparişler gelmeye başladı. Şu anda dezenfekte kabinleri üretiyoruz. Kabinlerimiz tam otomatik, 2 sene garantili. Tamamen yerli üretim. 60 litre dezenfekte sıvı ile bin kişinin dezenfektesi sağlanabiliyor. Marketler, pazar girişleri, toplu çalışılan iş yerleri, belediyeler, kamu kurumları gibi yerler için çok uygun. İlgi bir hayli fazla. Yurt dışındaki müşterilerimizden isteyenler var. Bu üretimle hem istihdamımızı devam ettirmiş, hem de bu salgınla mücadelede bir katkı sağlamış oluyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Karaman, İhracat, İşçi, Ekonomi
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