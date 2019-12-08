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Gıda malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da gıda yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:22
'da gıda yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuşadası'ndan 'e gıda sevkiyatı yapan Ahmet Özdemir idaresindeki 35 JJ 8740 plakalı tırdan, Ula-Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü tırı yol kenarına bırakarak araçtan uzaklaştı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Gıda malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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