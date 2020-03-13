Gıda savaşları kapıda
İklim değişikliği, çevre sorunları, artan nüfus tarım-gıda üzerindeki baskıyı artırıyor.
13.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:06
İklim değişikliği, çevre sorunları, artan nüfus tarım-gıda üzerindeki baskıyı artırıyor. İnsanoğlunun dünya üzerindeki varlığını devam ettiren tarımda alarm zilleri çalıyor. Yaşanacak değişim Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor...
Kaynak: Dunya.com
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