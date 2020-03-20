Gıda takviyesi alırken sahte ve yetersiz ürünlere dikkat!

Son günlerde her alanda olduğu gibi gıda takviyesi ürünlerinde de kriz fırsatçılarının sayısında ciddi artış oldu. Kriz fırsatçılarının piyasaya sürdüğü merdivenaltı sahte ürünler coronavirüsünden korunmak isteyen vatandaşların sağlığını riske atıyor. Bu nedenle tüketicilerin güvenilir platformlardan alışveriş yapması, satıcıların ticari bilgilerini sorgulaması ve hepsinden öte satın alacağı gıda takviyesinin içeriğindeki bileşenleri detaylı incelemesinde büyük fayda var.

Farmakoloji Uzmanı Dr. Müşfik Hüseyinov, gıda takviyesi almak isteyenler için önemli bilgiler verdi. Dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan coronavirüsün Türkiye 'de de virüs kaynaklı salgın haline gelebileceğine dikkat çeken Farmakoloji Uzmanı Dr. Müşfik Hüseyinov, virüsü etkisizleştirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin gıda takviyesi alabileceğini söyleyerek, şu bilgileri aktardı:

"Gıda takviyesinin içindeki maddeleri inceleyin"

"Coronovirüs, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilere zarar verir. Coronovirüsten korunmak için mutlaka aminoasit dengesini korumanız, vücudunuzdaki glutatyonu revize ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ancak glutatyon düzeyini artıran aminoasitler ve destekler alırken gıda takviyesinin içeriğindeki maddelerin neler olduğuna dikkat edilmesi oldukça önemli.

Vücudunuz ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme ve gıda takviyesi desteği almak isterseniz, mutlaka içindeki maddelerin neler olduğuna bakın. Aldığınız gıda takviyesinin etkisinin olmasını istiyorsanız, içinde deniz menşeli tripeptit kollajeni,L-Sistein, L-Glutamin, Alfa Lipoik Asit, L-Arginin, C vitamini, selenyum, çinko, MSM olup olmadığını mutlaka inceleyin.

"Gıda takviyesi alırken hücre geçirgenliği olup olmadığını sorun"

Gıda takviyesinin içinde bulunan glutamik asit, C vitamini, L-Sistein, MSM, L-Lösin gibi maddeler kan akışını arttırır. Artan kan akımı ve kan damarlarının genişlemesi, vücudun beslenme ve hücre yenilenmesine yol açar. L-Prolin, L-Lizin, L-Glutamin, Lösin, Isolösin ve Valin gibi aminoasitler, proteinin temelini oluşturur. Bu aminoasitler ise virüsle enfekte olmuş hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur.

Gıda takviyesinin etkili olması ve hücresel düzeyde vücudun rejenerasyonunu sağlaması için nano teknolojiyle üretilmiş olması gerekir. En önemlisi ise aldığınız gıda takviyesinin hücre geçirgenliği maksimum düzeyde olmalıdır. Kullandığınız gıda takviyesi hücre içine giremezse hiçbir etki göstermez. O nedenle hücre geçirgenliği en yüksek derecede olan gıda takviyelerini tercih etmelisiniz. Merdiven altı ürün kullanmadığınızdan emin olmalısınız."

"Bağışıklığınızı güçlendirmek için glutatyon desteği alın"

Yaşanan coronovirüs salgını nedeniyle glutatyon desteği almak daha da önemli hale geldi. Glutatyon vücudun ürettiği en güçlü antioksidandır. Bağışıklık sistemimizin dayanıklılığı direkt vücuttaki glutatyon miktarına bağlı bulunur. Ancak insan vücudu çeşitli nedenlerle 23-28 yaşlarında ana antioksidan olan glutatyonu üretmeyi bırakır ve virüslere karşı koruyucu bariyer önemli ölçüde zayıflar. Bu nedenle dışarıdan glutatyon desteği almak gerekir. Vücudunuzdakı glutatyon seviyesini artırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler