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Gıda üretim işletmeleri denetlendi

Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi.

13.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56Gıda üretim işletmeleri denetlendi
'da faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın himayesinde gerçekleşen denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri ile üretim tesisleri incelendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi. Ekipler tarafından işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri incelenerek üretim tesisleri gezildi.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, halk sağlığının korunmasına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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