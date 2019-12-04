Gıda ve tarım ithalatında buğday, ihracatta fındık öne çıktı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) periyodik olarak açıkladığı Dış Ticaret Verileri'ni baz alan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'nin güncel raporu yayınlandı. Raporda buğday ithalatındaki artışın yanı sıra, fındık ihracatının yüksek olması dikkat çekti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Agrimetre ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli'nin güncel raporunu yayımladı. Türkiye Gıda ve Tarım Sektörü'nde ihracat yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 14,37 milyar dolar, ithalat yüzde 5,97 düşüşle 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış Ticaret dengesinin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,37'lik artışla, 3,97 milyar dolara yükseldiği görüldü.

İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ALT SEKTÖRLER

2019'un ilk 10 ayı itibariyle ihracatta ilk 3 sırada şeker ve şekerli mamuller, yaş meyve ve sert kabuklu meyveler sektörleri yer aldı. İthalatta ise ilk 3 sırada hububat ticareti, hayvan yemi ve un sektörü geldi. Eylül ayında ithalatta 3'üncü sırada yer alan bitkisel yağ sektörü, ekim ayında 1,69 milyar dolarla 4'üncü sıraya geriledi. Un sektörü ithalatı, ekim ayındaki ihraç amaçlı yapılan buğday ithalatı nedeniyle artış gösterdi.

2019 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık ve su ürünleri, kakao ve çikolata sektörü, süt ve süt sektörü olarak sıralandı. 2019 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre canlı hayvan ithalatının 968 milyon dolar ve yaş meyve ihracatının 182 milyon dolar azalması dikkat çekti.

İTHALAT VE İHRACATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

2019'un ilk 10 ayı itibariyle en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi, un ve makarna oldu. En çok ithal edilen ürünler ise buğday, soya fasulyesi ve tane mısır oldu.

İHRACATTA EKİM AYININ ŞAMPİYONU FINDIK

Kalem bazında bakıldığında ekim ayında en çok ihraç edilen 3 ürün fındık içi, buğday unu ve ambalajlı fındık oldu. Ekim ayında en çok ithal edilen 3 ürün ise buğday, soya fasulyesi durum buğdayı oldu.

GIDA DIŞ TİCARETİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER VE ÜRÜNLER

2019'un ilk 10 ayı itibariyle gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya ve İtalya. En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Brezilya olarak sıralandı.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, İtalya ve Almanya olurken, ithalatta ilk üç sıra Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Brezilya şeklinde sıralandı.