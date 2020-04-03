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Gıda yardımları evlere kadar gönderiliyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Sosyal Marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünleri evlerine teslim ediyor.

03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:46
Gıda yardımları evlere kadar gönderiliyor
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Sosyal Marketten alışveriş yapan ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünleri evlerine teslim ediyor. Daha önce kendilerine verilen kartlar aracılığı ile aylık alışverişlerini sosyal marketten bedelsiz yapan sosyal yardım kullanıcılarına tedbirler kapsamında yeni bir hizmet daha sunulmaya başlandı. Çağrı grubu aracılığı ile kart sahipleri aranarak ihtiyaçları kayda alınıyor ve paketlenerek kapıya teslime diliyor. Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bu çalışma hakkında Başkan Canpolat bugün denetimlerde bulunarak bilgiler verdi.

Sosyal market projesinin hayata geçmesinden bu yana 10 bin kişinin yardım talebi değerlendirilerek sosyal yardım kurulu tarafından 4 bin 800 aile yardım yapılma kararı alındı. Her geçen gün artan sosyal yardım marketi yararlanıcıları, salgınla mücadele kapsamında artık evlerinden de çıkmadan alış veriş yapabiliyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ekipleri duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyararak vatandaşların talepleri konusunda imkanlar dahilinde gereken her türlü hizmetin yapılmasını istedi.

Ekiplerle görüşmesinin ardından konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Canpolat, hizmet noktasında belediye olarak her türlü imkanı kullandıklarını belirterek, "Haliliye Belediyesi olarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz epey uzun bir zamandır sahada bizim Sosyal Marketimize başvuran vatandaşlarımızın korona virüs tedbirleri öncesi denetim ve gözetim çalışmalarını yürütüyorlardı. Bu kapsamda yaklaşık 10 bine yakın müracaat aldık. Bunun 6 bin tanesi incelendi. 4 bin 800 vatandaşımız virüs tedbirleri öncesine kadar 4 grup şeklinde marketimizden alış veriş yapma hakkı kazanmıştı. Salgın sonrası bizim arkadaşlarımız şuan sahada dönüşümlü ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ederek, çalışmalarını yürütüyor. Hükumetimizin, devletimizin ve sayın valimizin almış olduğu tedbirler gereği bizler burada Sosyal Market'e gelip alış veriş yapması gerek vatandaşlarımızın hem kartlarını hem de ihtiyaç duydukları ürünleri ekiplerimiz ayaklarına kadar götürüyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'biz bize yeteriz' söyleminden hareketle evet Şanlıurfa, evet Haliliye kenetlenme ve birlik olma zamanı diyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla Türkiye geneli 'evdekal' çağrısı çerçevesinde Sosyal Market'ten alış veriş yapmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin sipariş ettiği ürünler Sosyal Yarım Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine teslim edilmeye devam ediliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Haliliye, Güncel
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