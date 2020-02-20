Haberler » Güncel » Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı - Haber

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

20.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:16
'ın ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı İlkokulu ve Eskitaş Ortaokulu'nun öğrencilerinden bazıları yedikleri tavuk yemeğinin ardından, rahatsızlandı.
Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 58 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri ve Kahta Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin durumu iyi. En kısa zamanda taburcu edilmesini bekliyoruz." dedi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 58 öğrenci tedavi altına alındı

Adıyaman, Göçeri, Kahta, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 20:51:42