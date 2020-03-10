Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu - Haberler

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

10.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:50
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
KOCAELİ - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik üretimi yapan bir fabrikada 66 işçi yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi bulantısı şikayetiyle İzmit ilçesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemekten incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?