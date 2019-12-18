Gıda zehirlenmesi yaşayan 18 öğrenci taburcu edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okulda yedikleri pide ve lahmacundan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 öğrenci taburcu edildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yiyeceklerden gerekli numunelerin alındığını ve inceleme sonucuna göre gerekenin yapılacağını söyledi.

İsmet İnönü Ortaokulu'ndaki okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesinin ardından kantin işletmecisi ve öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Pide ve lahmacunların yasal izinle kantinde satıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, pide ve lahmacunları satan firmanın imalathanesinden de numuneler aldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, alınan numunelerin incelemeye gönderildiğini söyledi. Gelecek rapora göre çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Çolrumoğlu, "Şu anda kesin sebebi bilinmiyor. Bir kısmı belki psikolojik de olabilir. Ama kantinde gerekli incelemeleri yaptık. Gerekli numuneler alındı. Laboratuvara gönderdik. Şu anda sonuçlar gelmeden bir şey söylememiz çok doğru değil. İşin sevindirici tarafı çocuklarımız acile geldikten kısa bir süre sonra taburcu oldular. Tabi ki buradan çıkarttığımız sonuç okul kantinlerimizin eskiden beri olduğu gibi daha dikkatli ve daha titiz denetlenmesi. Buradaki kantinci arkadaşlarımızın da bu konuda daha hassas olmaları yönünde biz gerekli talimatları da verdik. Bütün çocuklarımıza ve okulumuza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Gıda zehirlenmesiyle ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

- Zonguldak