Gider'in Projeleri Beğeni Topladı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik projelerini kamuoyu ile paylaştı. Belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adaylarının da tanıtıldığı toplantıda, Gider'in Çanakkale'ye yönelik projeleri büyük beğeni topladı.Cumhur İttifakı'nın Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, başkan seçildiği takdirde gerçekleştirmek istediği projelerini İÇDAŞ Kongre Merkezinde, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ankara'da bulunan MHP İl Başkanı Hakan Pınar'ın yerine İl Başkan Vekili Mustafa Kutlu, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, MHP Merkez İlçe Başkanı Mesut Ergin, Çanakkale Ülkü Ocakları Başkanı Hakan İmamoğlu, AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda tanıttı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programı salonda Türk bayraklarıyla büyük bir coşku içerisinde takip eden Çanakkaleliler, projeleri uzun süre ayakta alkışladı.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan burada yaptığı konuşmada; "Çanakkale'de öyle bir yönetim olsun ki öyle bir yerel ve genel bir uyum olsun ki dosta düşmana yerel hizmet nasıl olurmuş göstermek istiyoruz. 1 Nisan'da belediyeyi alamazsak herkes aynaya baksın, sorumluyu görsün. Bu mesele Ayhan Gider meselesi değil, bu mesele Çanakkale'nin tekrar tarihi ile barışma meselesidir. 1 Nisan günü zafere çalışanlar ulaşacak" dedi.AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise; "Bundan 5 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde ziyaretlere gittiğimizde konulmuştuk. Biz bundan 5 yıl önce dedik ki ' biz belediyeyi alırsak kentsel dönüşüm yapacağız'. Diğer belediye başkan adayları dedi ki 'ben de yapacağım'. 5 yıl geçti. 5 yıldır çivi çakan bir belediye gördünüz mü? 5 yıldır asma boğaz köprüsünü yapıyoruz ancak belediye başkanımız 5 yıldır belediye finansı yapamadı ki size kalkıp da ev yapsın" diye konuştu.Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, "Bu ittifak masa başında nereden kaç oy alırız diye kurulmuş bir ittifak değil. Nerede kimi Belediye Başkanı, nerede kimi Milletvekili yaparız diye kurulmuş bir ittifak hiç değil. Bu ittifak, milletin içerisinden çıkmış bir ittifaktır. Bu ittifak, milletin talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır. Milletimiz, bu görevi iki evladına, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeliye vermiştir. Bugün bu salonda görüyoruz ki, bu ittifak boşuna kurulmamış" diyerek katılımcılara teşekkür etti.Çanakkale'nin belediyeden hizmet alamadığını söyleyen Gider, "Önümüzde bir belediye başkanlığı seçimi var, ben de Belediye Başkan adayıyım. Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak ben size Cennet vadedemem. Ama özgürlük de vadedemem. Bu ikisi de haddi ve hakkı değildir. Bunları vadetmek için aynı zamanda şunları da söylemek gerekir; 'Benim öyle bir makamım, öyle bir görevim var ki, istersem bunları geri alıyorum' diyebilmek gerekir ki, asla ve kata hiçbir devlet görevlisinin, hiçbir yerel yöneticinin insanların özgürlüğünü kısıtlamak gibi hakkı ve haddi olamaz. Dolayısıyla biz de seçim boyunca özgürlük anlatacağız. Ama hangi özgürlüğü biliyor musunuz? Evinden çıkan küçük bir çocuğun parkta oynama hakkının, oradaki bir ticari işletmeye kiraya verilerek elinden alınan özgürlüğünü anlatacağız. İnsanların evinden çıkıp, yürüyerek, bisikletle, arabasıyla işyerine gidebilecekken, atık parselleri birleştirerek bina yapıp, hatta yolları daraltıp insanların özgürlüğünü elinden alanları konuşacağız. Yaptıklarımızı anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız. Öyle farklı bir seçim ki, ikimizde 15 senedir Çanakkale sahnesindeyiz. Hem Ülgür başkan hem ben. Biz, yapacaklarımızı söylerken yaptıklarımızdan da referans vereceğiz. Diyeceğiz ki; 'Bunları yaptık, bunların ışığında da bunları yapacağız' diyeceğiz. O yüzden diyorum ki, projeler yarışsın. Yapacaklarımızı konuşalım. Eğer bizim ağzımızdan mevcut başkan veya herhangi bir parti hakkında kişisel bir şey duyarsanız lütfen beni uyarın. Kimsenin kişiliğiyle derdimiz yok. Herkes kendi hayatını yaşasın. Ancak Çanakkalelilerden aldığı yetkiyi bazen kötüye bazen de yoka kullanıyorlarsa bunun hesabını sormak da bizim boynumuzun borcudur. 130 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz, milyon değil. 130 bin nüfuslu bir şehirde bir adamın eline verseniz deseniz ki '10 senede şu trafiği tıka', beceremez. Sırf işi bu olsa beceremez. Deseniz ki, sokakları yürünmez hale getir. Allah muhafaza gece yangın çıksa itfaiye giremeyecek sokaklar olsun, beceremez. Bunun için mühendis olmaya gerek yok. Bunun için belli bir eğitime gerek yok. İsteseniz yapamazsınız. Ama bugün biz neyi konuşuyoruz? En büyük problem otopark problemi. En büyük problem trafik problemini konuşuyoruz. Ne yazık değil mi? 2019 yılında bir Belediye Başkanı adayı olarak ben bu seçimde operanın koltuk sayısını tartışmak isterdim. Deseydik ki; 'Çok küçük daha büyüğünü yapacağız.' Ama kürsüye çıkıyorum, video hazırlıyorum, proje hazırlıyorum, diyorum ki; 'Otopark yapacağız.' Hangi devirde yaşıyoruz? Bu belediyenin görevi zaten. Her bina yapandan otopark parası alıyorsunuz. Nerede bu otoparklar? İnsanlara Sarıçay kenarını gösteriyorsunuz. Bir de üstenci bakışla, şu lafı etme; 'Aslında otopark problemi yok ama araba kullanmayı bilmiyorlar.' Dediğin şuysa, 'Bunlar köyden gelmeden önce burası çok rahattı.' Doğru söylüyorsun. Ama geldik artık. Yapacak hiçbir şey yok, geldik artık. Eskiden kolaydı. 15-20 aile. Onların arabaları var. Biz de onlara bakıyorduk. Bütün yollar sizindi. Ama artık geldik, o arabalara bineceğiz, o evlerde oturacağız, bu kenti yönetenler de bizi rahat ettirecek. Çanakkale'de trafik probleminin en büyük sebebi otopark sıkıntısı. En büyük yolun yüzde 50'Si kullanılıyor. Çünkü diğer yüzde 50'si otopark. Bazılarının yüzde 60'ı bazılarının yüzde 100'ü otopark. Siz, otopark problemini çözerek ekonomik bir iş yaparsınız aslında. Otopark yapmak, yol yapmaktan ucuzdur. Bu kadar mı hesap kitap bilmiyorsunuz? Yollardan önce otoparkları yapın. Ama bunun için bir şey lazım. Bunun için yokluk görmüş olmak lazım. Bunun için bu milletin derdiyle dertlenen bir kafa lazım" ifadelerini kullandı.Gider, daha sonra projelerini tanıttı. Nefes alanları, kordon ve yürüyüş yolu, meydan düzenlemesi, Sarıçay düzenlemesi, Kültür donatıları gibi başlıklardaki projeler, büyük alkış aldı. Gider'in projelerinden bazı başlıklar ise şöyle; Şehir içi toplu taşıma ağı, 26 kilometreden 46 kilometreye çıkarılacak. Araç sayısı yeterli hale getirilip sefer sayı ve güzergahları tümden revize edilecek.PAZAR ALANI2000 araçlık kapalı otoparkıyla, pazar esnasında küçük çocukların emanet edilebileceği kreşiyle, esnafın çalışabileceği ofislerle birlikte modern bir pazar alanı inşa edilecek.SAHİL ŞERİDİEn uzun parçası 1.3 kilometre olan kordon, askeri hastaneden Kepez'e kadar olacak şekilde 6,5 kilometreye çıkarılacak. Eski adliye binası yıkılarak, Çimenlik Kalesi ile birleştirilecek, Sarıçay'ın iki yakası bir köprüyle birleştirilecek ve tüm kordon boyunca, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak, yeşil alanla bezenecek ve şehir denizle kesintisiz olarak kavuşacak.SARIÇAYŞehrin ortasında düzensiz ve mezbelelik görünümündeki Sarıçay, etrafında oluşturulacak yeşil alanla birlikte devasa bir park ve yaşam alanına dönüştürülecek.OTOPARKÇanakkale' de bugün itibariyle yaklaşık 30.000 araç için 500 araçlık otopark bulunuyor. İlk bir yıl içerisinde 10 adet 300'er araçlık kapalı otoparklar yapılacak. Kapalı pazar yerinin üst katında yapılacak 2000 araçlık kapalı park yeriyle toplamda 5000 araçlık otopark şehrimizin hizmetine sunulacak. Çanakkale halkına pozitif ayrımcılık yaparak yıllık abonman bedeli 100 TL olarak belirlendi. Kurulacak web tabanlı sistemle otoparklarda önceden rezervasyon yaptırılabilecek. Böylece evden çıkarken gideceğiniz yer belli olacak. Gereksiz yere şehirde sekiz tur atıp yer arayarak trafiği tıkamayacak ve egzoz gazı salınımıyla havamız kirlenmeyecek.İMAR PLANI VE YEŞİL ALANLARÇanakkale'deki toplam yeşil alanı 1.080.000 metrekareye çıkarılacak. Kişi başına düşen yeşil alanı yaklaşık 2 metrekareden 10 metrekareye çıkarılacak. Yatay şehirleşmeden taviz verilmeyecek. Kent merkezinde imar artışı asla yapılmayacak. Yaşanabilir yeşil alanlar, spor alanları ve çocuk parklarının bol olduğu şehirleşme Çanakkale'ye kazandırılacak.BİSİKLET YOLLARIMevcut 2 kilometrelik bisiklet yolu dünya standartlarında 30 kilometreye çıkarılacak.DÜĞÜN SALONUHer mahalleye yapılacak açık ve kapalı düğün salonları Çanakkalelilerin hizmetine sunulacak. Kira bedelleri belediye tarafından en ucuz tarifeye göre belirlenecek olan açık ve kapalı salonlar sadece düğün, nişan değil; her türlü sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak.HALK BAHÇESİNİN BÜYÜTÜLMESİ VE MEYDAN PROJESİTürkiye'nin en batısı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Çanakkale'de düzgün bir şehir meydanı yok. Eski fen lisesinin pansiyonundan başlayarak birçok işlevsiz binayı kaldırarak iskeleye kadar diğer taraftan halk bahçesiyle birleşen bir kent meydanı yapılacak. Sosyal etkinliklerin yapılabileceği, konser, miting, toplanma ve düzenleme alanı olacak bir meydan planlanıyor. Eski hastanenin ve ek binaların olduğu bölge, karayolları şantiyesi, tarım müdürlüğünün olduğu saha tamamen şehre kazandırılacak. Bu alan içerisindeki okullar da entegre olacak. Çocuklar, kültür temalı parklarda gönlünce koşup oynayabilecek. Gençlerin bu bölgeye yapılacak kültür ve sanat merkezinden doyasıya faydalanacağı yaklaşık 70.000 metrekare Çanakkalelerin kültür ve sanatına hizmet edecek.ENGELLİ BAKIM EVİKurumsal olarak engelli kardeşlerimiz için sosyal etkinlik, sağlık ve dinlenme merkezleri açılacak.KÜLTÜR DONATILARIModern yaşamın, kültürel temel taşı olan tiyatro şehre kazandırılacak. Büyük gösterimlerin de yapılabileceği içerisinde orkestra çukurunun da olacağı operaya uygun bir tiyatro salonu ve daha küçük grup ve gösterimlere açık, ikinci bir tiyatro salonu şehre kazandırılacak.HAYVAN MİSAFİRHANESİ VE OTELLERİ:Yeniden imar edilecek, her türlü sağlık hizmetinin verilebildiği, geniş ve hayvan dostlarımızın ve çocuklarımızın hoşça vakit geçirebileceği, bakım ve sağlık hizmetleri yapıldıktan sonra sahiplendirme hizmetlerinin yapıldığı, sahiplenme sonrası takiplerinin de yapılacağı bir hayvan misafirhanesi yapılacak. Evlerini hayvan dostlarımızla paylaşan Çanakkalelilerin, can dostlarını emanet ederek rahatça il dışına çıkabilecekleri hayvan oteli ve misafirhanesi de faaliyete geçirilecek.SAVAŞ MÜZESİDoğu ve Batı'nın en önemli savaşlarının yaşandığı kentimizde; Çanakkale 1915, Troia ve Granikos savaşlarının yaşandığı bu topraklarda halkımıza ve yerli yabancı turistlere dünya standartlarında bir savaş müzesi yapılacak. Dünyadaki emsalleriyle yarışacak müze, Sarıçay kenarında, DSİ alanında kordon projesiyle entegre olacak şekilde yapılacak. - ÇANAKKALE