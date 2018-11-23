Galatasaray, Ozan Kabak'ın Satışıyla Birlikte Rekor Bekliyor

Galatasaray'ın yükselen değeri Ozan Kabak transferde rekor kırarak gidecek. Inter, Roma, Manchester United ve Manchester City gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki yetenekli futbolcudan sarı-kırmızılı kulübün beklentisi epeyce yükselmiş durumda.

Cim-Bom, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ozan'la devre arasında uzun süreli bir mukavele yapacak. Hem ücretine iyi bir zam yapılacak hem de sözleşmesine çıkış maddesi konulacak.

Buna göre Ozan Kabak'ın çıkış maddesi olarak sözleşmesine 30 milyon euro yazılacağı öğrenildi. Herhangi bir kulübün bu rakamı yatırıp genç futbolcuyu kadrosuna katması halinde bu Türkiye'den yurt dışına yapılmış en yüksek rakamlı transfer olarak tarihe geçecek.

CENK TOSUN VE CENGİZ'İ SOLLAYACAK

Ozan Kabak; Cenk Tosun ve Cengiz Ünder gibi isimleri sollayarak Avrupa'ya açılabilecek.

Diğer taraftan 220 bin liralık ücretine önümüzdeki günlerde hatırı sayılır bir zam yapılacağı belirtildi.

Genç futbolcunun herhangi bir ön şart sunmadan kulübün kendisine vereceği rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.