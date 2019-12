ABD'li model Gigi Hadid, yatakta verdiği üstsüz pozuyla gündem oldu

ABD'li model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki manken, yatakta verdiği üstsüz pozu Instagram hesabından "Günaydın Paris" notuyla paylaştı. Gigi Hadid'in söz konusu paylaşımı büyük ilgi gördü.

"ÜNLÜ OLDUĞUNUZDA HAYATINIZIN KONTROLDEN ÇIKTIĞI ZAMANLAR OLUYOR"

ABD'nin en gözde top modellerinden Gigi Hadid, Variety dergisine verdiği röportajda, kariyer hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hadid, "Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gigi Hadid, "New York'a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim" şeklinde konuşmuştu.

GİGİ HADİD KİMDİR?

Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD'de dünyaya gelen Gigi Hadid'in tam ismi Jelena Noura Hadid'dir.

Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid'in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.

Annesi ve babası 2000 yılında boşanan Hadid, 2013 yılında Malibu High School'dan mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınan Hadid, modellik yapmaya başladı. New York'da bulunan The New School'da eğitimine devam eden Gigi Hadid, 2011 yılında Img Modellik ajansına katılmıştır. 2 yaşındayken Guess şirketinin 'Baby Guess' reklamında oynayan Hadid, 2012 yılından itibaren tekrar Guess markasının yüzü oldu.

2014 yılında Desigual markasının defilesinde podyuma çıkan Gigi Hadid kısa zamanda ünlendi. 2014 yılında sevgilisi Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'un 'Surfboard' adlı şarkısının video klibinde oynayan ünlü model, 2015 yılının Ocak ayında Maybelline markasının için kameralar karşısına geçti.

2015 yılında Pirelli takvimi için cesur pozlar veren Gigi Hadid'in kariyeri bir anda yükselişe geçti. Gigi Hadid, modelliğe başladıktan kısa süre sonra Chanel, Michael Kors, Max Mara, Marc Jacops gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.

Elle, Vogue, VMAN, Sports, Illustrated, Paper Magazine ve Schön gibi dergilerinde de yer alan seksi model moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu. 2015 yılının Ağustos ayında Calvin Harris'in 'How Deep Is Your Love' isimli klibinde oynadı. Kasım 2015'te kendisi gibi modellik yapan ve çok yakın arkadaşı olan Kendall Jenner ile Victoria's Secret Fashion Show podyumunda yürüdü.

En son Milano Moda Haftası'nda yine arkadaşı Kendall Jenner ile birlikte yer alan seksi model Those Wrecked By Success, Real Housewives of Beverly Hills ve Virgin Eyes gibi dizi ve filmlerde de oyunculuk yapmıştır. Genç model Cody Simpson ve Joe Jonas ile birlikte olduktan sonra Kasım 2015 itibariyle dünyaca ünlü müzik grubu 'One Direction' ile tanınan ve ardından gruptan ayrılan Zayn Malik ile olmaya devam ediyor.