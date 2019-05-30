Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile yerli üretim anlaşması imzaladı

Yerli üretim için Pharmactive İlaç ile iş birliği anlaşması imzalayan Gilead Sciences Türkiye, böylece toplam cirosunun %70'inden fazlasını Türkiye'de üretir duruma gelecek.

Yerelleşme anlaşması, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ve Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak tarafından imzalandı.

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı içindeki önemli maddelerden biri yerel üretimdi. Gilead Sciences olarak bu konuyu 3 yıl önce önceliklerimiz içine almış ve çalışmalara başlamıştık. Bugün de bu yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak da, "Yaptığımız yatırımlar sonucunda, uluslararası standartlarda ilaç üretebilecek sayılı tesislerinden birisi olmanın gururu hepimizindir" dedi.

İlaç sektörü 2019 inovasyon endeksinde dünyada ilk sırada1 yer alan bilim şirketi Gilead Sciences, devletin stratejik yerli üretim öncelikleri doğrultusunda en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Türkiye'de üretmek üzere Pharmactive İlaç ile üretim iş birliğine gidiyor. Yerel üretime ilişkin anlaşma, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ve Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklar olarak tanımlanan Hepatit ve HIV alanlarındaki hayat kurtaran stratejik ilaçlar, bundan böyle Türkiye'de Pharmactive İlaç iş birliğiyle üretilecek. İlk olarak dünyada yıllık satışının 1 milyar dolara ulaşması beklenen Hepatit B ilacı ile başlayacak olan projenin, dünyada yıllık satışının 8 ila 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenen, en son keşfedilen, yenilikçi HIV ilacının üretilmesi ile devam etmesi öngörülüyor.

3 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ YEREL ÜRETİM YATIRIMINI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı içindeki önemli maddelerden biri ilaç yerel üretimiydi. Gilead Sciences olarak bu konuyu 3 yıl önce politikalarımız içine almış ve çalışmalara başlamıştık. Bugün de bu yatırımı hayata geçirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığının stratejik yerelleşme hedefleri doğrultusunda, Pharmactive İlaç ile üretim ve yatırım alanında iş birliği anlaşmasını imzalayan Şebnem Girgin, bu imzayla birlikte Gilead'ın halen geliştirmekte olduğu diğer yenilikçi ilaçlarının da Türkiye'de üretilmesinin önünün açılacağını belirtti. Girgin, üretim ve yatırım projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında; Gilead portföyünde yer alan yenilikçi ve 2021'e kadar patentli Hepatit B ve 2033'e kadar patentli HIV tedavilerinin Türkiye'de üretilmesi için gereken teknoloji transferi faaliyetleri başlıyor. Bu proje ile Türkiye, söz konusu patentli ve yenilikçi Gilead ilaçları için hali hazırda üretim yapmakta olan Kanada ve İrlanda'dan sonra dünyadaki üçüncü ülke olacak ve Gilead Sciences Türkiye toplam cirosunun %70'inden fazlasını yerel olarak üretir duruma gelecek. Yine proje kapsamında önümüzdeki 4 yılda toplam 250 milyon dolarlık ithalatın önünün kesilmesi mümkün görünüyor. Türkiye'de üretim projemizin hayata geçmesinin bir diğer açıdan değeri de, patentli ve dünyada yüksek satış beklentisi olan bu ilaçların ileri ki dönemlerde sahip olduğu ihracat potansiyelidir."

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN YÖNETİLEBİLİR HASTALIKLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Gilead'ın 32 yıl önce AIDS ve diğer çaresi olmayan enfeksiyon hastalıklarına çare bulabilmek amacı ile kurulmuş bir bilim şirketi olduğunu vurgulayan Şebnem Girgin, şunları söyledi:

"Gilead olarak vizyonumuz yaşamı tehdit eden hastalıklara en iyi çözümleri geliştirerek bu hastalıkları yeryüzünden silmek. Gilead, bu bağlamda HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi hastalıkların ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi çabalarına öncülük etmiştir. Dünyanın ilk 10 ilaç firması arasında yer alan Gilead dünya çapında yürüttüğü araştırmalara yıllık yaklaşık 5 milyar dolar Ar-Ge kaynağı ayırmakta, tedaviye erişim ve toplumsal eşitsizlikleri yok etmek için dünyada yıllık 400 milyon dolar bağış yapmakta, kısıtlı kaynaklara sahip ülkelerde 12 milyon kişiye HIV tedavisi desteği sağlamaktadır. Türkiye'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Gilead, 80'in üzerindeki çalışanıyla yaşamı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler sunmaktadır. Türkiye'de son 5 yılda 6 milyon dolar tutarında Ar-Ge desteği sağlamış, Hayat Bulan Fikirler bilimsel ve sosyal proje destek programı çerçevesinde 46 projeye toplam 700 bin dolar karşılıksız destek vermiştir. Özellikle bugün burada imzalanacak anlaşma sonucu ülkemizde üretim yapılacak olmasından dolayı onurluyuz."

Hayat kurtarmayı odaklarına aldıklarını belirten Şebnem Girgin, patent süreleri devam eden ve alanlarında geliştirilmiş en yenilikçi tedaviler sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade etti. Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepatit B, Gilead olarak uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız ve etkin tedaviler geliştirdiğimiz bir uzmanlık alanımızdır. Bugün imza altına aldığımız yatırım kararımız ile birlikte ülkemizde üretimine başlanacak olan ilk ilaç, Hepatit B konusunda geliştirmiş olduğumuz en son moleküldür. Gilead'ın yenilikçi ilaç geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bir diğer alan olan HIV/AIDS konusu da ülkemizdeki sağlık sistemi içinde etkin bir şekilde yönetilmektedir. 1996 yılında kurulan Ulusal AIDS komisyonu ve halihazırda geliştirme aşamasında olan Ulusal HIV/AIDS Programı, Bakanlığımızın bu hastalıklara verdiği önemi ve kontrolü için uluslararası standartlarda yürüttüğü çalışmaları vurgulamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde üretilecek ikinci Gilead ilacı da HIV alanındaki en son keşfedilen molekülü içeren ilaç olacaktır. Tüm bunlara ek olarak, Dünyadaki eliminasyon çabalarına öncülük ettiğimiz Hepatit C alanında da DSÖ 2030 hedeflerine ulaşılmak üzere Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ediyor, tarafımıza düşen tüm görevlere de hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ ÜRETEBİLECEK SAYILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak da, 2011 yılında Saya Grup bünyesinde Pharmactive İlaç'ı kurarken, üretim kapasitesinin ve yetkinliğinin yüksek olmasını planladıklarını belirterek, "Fabrikamızın 330 milyon kutuluk kapasitesi, ülkemiz ve hatta Avrupa'nın tamamında hatırı sayılır bir seviyededir. Pharmactive olarak, 860 kişiye istihdam sağlamaktayız. 8 yılda tamamı kendi laboratuvarlarımızda olmak üzere 90 eşdeğer molekül geliştirdik. Şu anda ülkemizde en çok üretim yapan ilk 5 tesisten biri durumundayız. Halihazırda üretimimizin yarısını çok uluslu şirketler için yapmaktayız" dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar oluşturulmuş olan ilaç üretim kültürü ve motivasyonu sayesinde her ilacı üretebilir durumda olduğunu söyleyen Haluk Sancak, biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sancak, şöyle devam etti:

"Bizler Türkiye'nin bir üretim üssü haline geleceğine yürekten inanıyoruz. Ülkemizin dünya için ilaç üreten bir üs haline gelmesi için Pharmactive ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman devam edeceğiz. Molekül keşfinde son zamanların en çok dikkat çeken başarılarını elde etmiş bilim şirketi Gilead Sciences ile iki yıl önce ilk görüşmeyi yapmıştık. ABD'den gelen Gilead yetkilileri, tesisimizi ziyaretlerinin ardından, 'Türkiye'de böyle bir tesis olabileceğini gelmeden önce bilmiyorduk' şeklinde geri bildirimlerde bulundular. Pharmactive'i, Gilead'ın globaldeki ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerden birisi olarak gördüklerini ifade ettiler. Bu geri bildirimler iş birliğimizin önünün çok açık olduğunu göstermektedir. Gilead ile yapacağımız iş birliği ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır."

Haluk Sancak, "Pharmactive ile Gilead Sciences arasındaki bu iş birliğinin sektördeki diğer yabancı yatırımların da önünü açacağına yürekten inanıyorum.İmzalanan iş birliği anlaşması aynı zamanda yabancı yatırımcılara verilen bir güven mesajıdır, bu nedenle de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Bizler ülkemizin sürdürülebilir sağlığı için adanmışlıkla çalışan güçlü bir ekibiz. Üstümüze düşenin her zaman daha fazlasını da yapmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler