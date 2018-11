Gilead Sciences Türkiye, 7 Bilimsel ve Sosyal Projeye Destek Verecek

29 Kasım 2018 Perşembe 14:19



Karşılanmamış tıbbi ihtiyaç alanlarında yenilikçi tedavileri keşfeden, geliştiren ve kullanıma sunan Gilead Sciences Türkiye 'nin 2013 yılında başlattığı proje destek programı "Hayat Bulan Fikirler" kapsamında destek alamaya hak kazanan projeler açıklandı."Desteklenen her iyi fikir, hayatı değiştirir" mottosuyla bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Ödül Programı'nda destek almaya hak kazanan projeler, düzenlenen etkinlikle duyurdu.Başvuruların bağımsız jüri tarafından değerlendirildiği ödül programı çerçevesinde Gilead Sciences Türkiye, bu yıl 4 bilimsel projeye 259 bin 88 lira, 3 sosyal projeye 140 bin 700 lira olmak üzere toplam 399 bin 788 liralık destek sağlayacak."Gilead Hayat Bulan Fikirler" proje destek programı, ilk oluşturulduğu 2013 yılından bugüne HIV, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi hastalıklar alanlarında 35'i bilimsel, 11'i sosyal toplam 46 projeye destek verdi. Bugüne kadar verilen destek miktarı da 2 milyon liraya yaklaştı.-"Proje destek programının Türkiye'deki uygulanması başarılı buluyoruz "Gilead Sciences Halkla İlişkiler Avrupa Başkan Yardımcısı Alex Kalomparis, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, Gilead inovasyon ve bilimin yanı sıra toplumlara ve topluluklara odaklandıklarını söyledi.Şirketin 31 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Kalomparis, Gilead olarak çalıştıkları tedavi alanlarını özellikle HIV ve karaciğer hastalıklarında yeniden şekillendirmeye yardımcı olduklarını dile getirdi.Kalomparis, "Gelişmekte olan ülkelerde çok fazla faaliyetimiz var. 130'dan fazla ülkede aktifiz." dedi.Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kalomparis, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu altı yıldır devam eden bir gelenek haline geldi. Gilead Türkiye ekibi şimdiye kadar 700 bin dolar verdi 46 projeye. Bu yıl çalışacağımız alanlar da genişlediği için en çok başvuruyu bu yıl aldık ve bu harika bir şey." diye konuştu.Kalomparis, proje destek programının Türkiye'deki uygulanmasını başarılı bulduklarını ve programın 11 ülkede daha benzer şekilde uygulandığını sözlerine ekledi.-"6 yılda toplam 301 proje başvurusu aldık"Gilead Sciences Türkiye Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı ise bu yıl 6'ncı kez verilen ödülleri kazanan proje sahiplerini kutladı.Özçağlı, Gilead Sciences'ın 31 yıldır HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanları için yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara yardımcı olduğunu anlattı. Söz konusu programının amacına değinen Özçağlı, "HIV, Hepatit B ve C, NASH (nonalkolik steatohepatit), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler tedavi alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Bu yıl programa rekor sayıda 25'i bilimsel, 36'sı sosyal olmak üzere toplam 61 projenin başvurduğunu anımsatan Özçağlı, şunları söyledi:"Bunlar arasından 4 bilimsel ve 3 sosyal proje destek almaya hak kazandı. 2013 yılından bugüne kadar ise 237'si bilimsel, 64'ü sosyal olmak üzere toplam 301 proje başvurusu aldık. Bu başvurular arasından seçilen 46 bilimsel ve sosyal projenin hayata geçmesini destekledik."-"Projeler uzun süren titiz bir değerlendirmenin ardından seçildi"Törende jüri adına konuşan Prof. Dr. Cihan Yurdaydın da "Hayat Bulan Fikirler'in uzun süren titiz bir değerlendirmenin ardından seçildiğini belirterek, projeye katılan ve desteklenmeye hak kazanan tüm proje sahiplerini kutladı.Projelerin çeşitli branşlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildiğini anlatan Yurdaydın, "Bu jüri değerlendirme toplantısını 2 Ağustos'ta yaptı. ve bu değerlendirme sırasında proje sahiplerinin ismini ve kurumunu bilmiyorduk. Bu şartlar altında projeler objektif olarak değerlendirildi." ifadelerini kullandı.Yurdaydın, bilimsel çalışmalarda ve araştırmalarda düşünülen pratik sonucun her zaman ortaya çıkmayabileceğini ve bilimin yalnızca sonuç amaçlı desteklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.