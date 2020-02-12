Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 66. Yıl için söz sırası sporseverlerde

1954 yılından bu yana düzenlenen ve beşinci kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, Türk spor tarihinin hafızalardan silinmeyen anlarına imza attı.

İlki 1954 yılında verilen ödüller, Türkiye 'nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor. 1954 yılında Milliyet Gazetesi okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yüzücü Murat Güler, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954'te Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. Bu prestijli ödülü sadece bireysel sporcular değil, takımlar da kucakladılar.

EN GENÇ "YILIN SPORCUSU" 14 YAŞINDA

1961 yılında Yılın Sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar, ödülünü 14 yaşında aldı. Türkiye Okçuluk Şampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa Şampiyonası'nda da gençler birinciliğini kazandı. 1967 yılında hayatını kaybeden Cavkaytar, en genç Yılın Sporcusu unvanıyla Türkiye spor tarihine de damgasını vurdu.

ES ES'LERİN EFSANE FUTBOLCUSU NECDET UNUTULMADI

1969'da Eskişehirspor'un merhum oyuncusu Necdet Yıldırım 107.145 halkoyuyla Yılın Sporcusu Ödülleri'ne damgasını vurdu. Eskişehirspor'un yükselişinde önemli pay sahibi olan ve milli takıma kadar seçilen Necdet, Milliyet okurları tarafından 1969 yılının sporcusu seçildi.

YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ TAKIMLARA DA VERİLDİ

Milliyet Gazetesi okurları 1980 yılında Yılın Sporcusu seçimini ilk kez bir takımdan yana kullandı: Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı! 1985 yılında zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı çıkarken, 1995'te A Milli Futbol Takımı, 1998'de ise Galatasaray Futbol Takımı "Yılın Sporcusu" seçildi.

SÜPER SPORCU: NAİM SÜLEYMANOĞLU

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en çok Yılın Sporcusu seçilen isim ise 2018'de aramızdan ayrılan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu oldu. 2 kez Süper Sporcu ve 4 kez de Yılın Sporcusu seçilen 'Cep Herkülü'nü 1999, 2000 ve 2001'de üç kez üst üste Yılın Sporcusu seçilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.

İLK KADIN YILIN SPORCUSU: ÖZDEN EZİNLER

Yılın Sporcusu seçilen ilk kadın sporcu eskrimci Özden Ezinler oldu. Spora 11 yaşında atletizm yaparak başlayan Ezinler, 16 yaşına kadar bu sporla uğraştı. Eskrime İstanbul Kız Lisesi'nde başladı ve milli formayı ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ezinler, aynı yıl Türkiye'de de Yılın Sporcusu seçildi. Ezinler, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadın eskrim sporcusu oldu.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI DA VAR, HAKEMLER DE...

2014 yılında Yılın Spor Adamı ödülü Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra maç yöneten ilk Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın oldu.

İLK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

2019'da düzenlenen ödül töreninde ayrıca bir ilke imza atıldı. Geçen yıl düzenenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P and G'nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet'in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı. 2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.

SÖZ SIRASI SPORSEVERLERDE

Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. P and G ve Milliyet'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Jüri Toplantısı' nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu.

Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme süreciden sonra söz sırası şimdi sporseverlere geldi. 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler.

Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart'a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.

Kuponlara sadece Büyük Jüri'nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.

2019 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Adayları şöyle:

YILIN ANTRENÖRÜ

Ergin Ataman

Fatih Terim

Şenol Güneş

Giovanni Guidetti

Yılmaz Göktekin

Zeljko Obradovic

GİLLETTE VENUS YILIN KADIN SPORCUSU

Buse Naz Çakıroğlu

Busenaz Sürmeneli

İlke Özyüksel

İrem Yaman

Sümeyye Boyacı

Yasemin Adar

YILIN TAKIMI

A Milli Futbol Takımı

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı

Galatasaray Futbol Takımı

Voleybol Kadın Milli Takımı

YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU

Ahmet Önder

Çağlar Söyüncü

Hatice Kübra İlgün

Merih Demiral

Nazlı Savranbaşı

Yiğit Yalçın Çıtak

YILIN PARALİMPİK - ENGELLİ SPORCUSU/ TAKIMI

Ebru Acer - Sümeyra Türk

Hamide Doğangün

Oğuz Akbulut

Sevilay Öztürk

Sümeyye Boyacı

Talha Ahmet Erdem

GİLLETTE YILIN FUTBOLCUSU

Cengiz Ünder

Çağlar Söyüncü

Fernando Muslera

Merih Demiral

Mert Günok

Yusuf Yazıcı

YILIN SPORCUSU

Busenaz Sürmeneli

Eda Erdem

İbrahim Çolak

İlke Özyüksel

İrem Yaman

Rıza Kayaalp