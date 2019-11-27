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Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı

Siyasi krizle boğuşan Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış ikinci tura kaldı.

27.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:38Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı
Siyasi krizle boğuşan ülkesi Bissau'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış ikinci tura kaldı.
Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan geçici sonuçlara göre, ikisi de başbakanlık yapmış olan iktidar partisi Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisinin (PAIGC) adayı Domingos Simoes Pereira ile ana muhalefet partisi lideri Umaro Sissoco Embalo sırasıyla oyların yüzde 40,13'ünü ve 27,65'ini alarak seçimi önde götüren iki isim oldu.
Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi geçmemesi nedeniyle, cumhurbaşkanlığı yarışının kazananı en yüksek oyu alan iki aday olan Pereira ve Embalo arasında 29 Aralık'ta yapılacak ikinci turda belirlenecek.
İkinci turda adaylardan en yüksek oyu alan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isim olacak.
Siyasi kriz ortamında seçim
Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides 'in liderliğindeki hükümeti görevden alması ülkede yeni siyasi krize neden olmuştu.
Görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), seçimler düzenlenene kadar sembolik olarak cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine karar verdiği Vaz'ın seçime haftalar kala hükümeti feshetmesi, ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmişti.
Bu adım, ülkenin yeniden darbe sarmalına döneceği endişesine yol açarken, ECOWAS ile Afrika Birliği (AfB) Gomes ve ekibini meşru hükümet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.
Vaz'ın, Gomes'in yerine atadığı Faustino Fudut Imbali ise uluslararası baskılara dayanamayarak 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Afrika, Gomes, Gine, Güncel

Kaynak: AA

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