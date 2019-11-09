Haberler » Güncel » Gine Bissau'da uluslararası toplumun tanımadığı Başbakan istifasını sundu - Haber

Gine Bissau'da uluslararası toplumun tanımadığı Başbakan istifasını sundu

Gine Bissau'da, Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de atadığı Başbakan Faustino Imbali'nin istifa ettiği bildirildi.

09.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:20Gine Bissau'da uluslararası toplumun tanımadığı Başbakan istifasını sundu
Bissau'da, Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de atadığı Başbakan Faustino Imbali'nin istifa ettiği bildirildi.
Yerel basına göre, Devlet Bakanı ve Imbali'nin sözcüsü Francelino Cunha, Başbakan'ın istifa mektubunu cumhurbaşkanlığına sunduğunu belirtti.
Cunha, Imbali'nin ülkesinde silahlı bir çatışmadan sorumlu olmak istemediği için istifa ettiğini aktardı.
24 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke turunda olan Cumhurbaşkanı Vaz, henüz Imbali'nin istifasını kabul etmedi.
Afrika Birliği (AfB) ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes hükümetini feshetmesinin yasa dışı olduğunu, Gomes'in yerine atanan Imbali'yi tanımadıklarını duyurmuştu.
ECOWAS'ın "istifa et ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın" ultimatomu verdiği Imbali, ayrıca ülkede görev yapan ECOWAS birliklerinin, hükümetinin feshini kabul etmeyen Gomes'in ekibinin bulunduğu devlet binalarını koruyarak çalışmasını engellediğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:50 79 torunu olan Ethem dedeye 100'üncü yaş sürprizi
17:50 Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
17:43 Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
17:48 İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu
17:47 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:51:32