Gine Bissau Meclis Başkanından Dakar Büyükelçisine Ziyaret

Gine
Bissau Ulusal Meclis Başkanı Cipriano Cassama, Türkiye
'nin Dakar
Büyükelçisi Nihat Civaner'e ziyarette bulundu.
Büyükelçi Civaner, Cassama ve beraberindeki heyeti elçilik rezidansında ağırladı.
Cassama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika
halklarının Türkiye
'yi yakından takip ettiğini belirterek, Filistin
meselesinde Türkiye
'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.
Ziyarette, Türk kurumlarının Gine
Bissau'daki faaliyetleri ile iki ülke ilişkilerini daha da geliştirme imkanları ele alındı.
Türkiye,Dakar,Gine
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:57