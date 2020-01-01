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Gine Bissau'nun yeni cumhurbaşkanı, Ömer Sissoco Embalo

Afrika ülkesi Gine Bissau'da, cumhurbaşkanı seçimini Ömer Sissoco Embalo kazandı.

01.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:26 Gine Bissau'nun yeni cumhurbaşkanı, Ömer Sissoco Embalo
ülkesi Bissau'da, cumhurbaşkanı seçimini Ömer Sissoco Embalo kazandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Seçim Komisyonu (CNE) Başkanı Jose Pedro Sambu, yaptığı açıklamada, 29 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda muhalif MADEM partisinin adayı Embalo'nun oyların yüzde 53,55'ini, iktidardaki Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) lideri ve adayı Domingos Simoes Pereira'nın ise yüzde 46,45'ini aldığını duyurdu.
Sambu, bu sonuçlarla Embalo'nun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.
Ülkeyi 5 yıl yönetecek Embalo, ilk turda yarışan isimlerden mevcut Jose Mario Vaz ile Nuno Nabiam'ın ikinci turda desteğini almıştı.
Siyasi kriz ortamında seçim
Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides 'in liderliğindeki hükümeti görevden alması, ülkede yeni bir siyasi krize neden olmuştu.
Görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), seçimler düzenlenene kadar sembolik olarak cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine karar verdiği Vaz'ın seçime haftalar kala hükümeti feshetmesi, ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmişti.
Bu adım, ülkenin yeniden darbe sarmalına döneceği endişesine yol açmış, ECOWAS ile Afrika Birliği (AfB), Gomes ve ekibini meşru hükümet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.
Vaz'ın, Gomes'in yerine atadığı Faustino Fudut Imbali ise uluslararası baskılara dayanamayarak 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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