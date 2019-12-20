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Gine Cumhurbaşkanı Conde'den "yeni anayasa taslağı" talimatı

Gine'de 3. dönem yönetimde kalmak isteyen Cumhurbaşkanı Alpha Conde referanduma götürmek üzere yeni anayasa taslağı için çalışma başlattı.

20.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:42 Gine Cumhurbaşkanı Conde'den
'de 3. dönem yönetimde kalmak isteyen Alpha Conde referanduma götürmek üzere yeni anayasa taslağı için çalışma başlattı.
Conde, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında "Adalet Bakanı'na ülkemizin doğru çalışması için gerekli olan yeni bir anayasa taslağı hazırlaması talimatını verdim." açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanlığı bünyesinde uzman bir ekibin ön taslak üzerinde çalıştığını belirten Conde, taslağın Anayasa Mahkemesinin onayından geçtikten sonra içeriğin kamu ile paylaşılacağını ifade etti.
Gine Cumhuriyeti'nde ekim ayında Conde'nin 3. dönem için aday olabilmesine imkan sağlayacak anayasal değişiklik önerisine karşı muhalefetin desteğiyle gösteriler düzenlenmiş, 20 kişi yaşamını yitirmişti.
Conde yeniden görev yapmak istiyor
Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.
Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik seçimde Aralık 2010'da 5 yıllığına göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

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Kaynak: AA

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