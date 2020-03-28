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Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında "evet"le kabul edildi

Batı Afrika ülkesi Gine'de hükümetin referanduma sunduğu anayasa değişikliğinin yüzde 91,5 oranında evet oyuyla kabul edildiği bildirildi.

28.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:00
Gine'de anayasa değişikliği yüzde 91,5 oranında
Batı Afrika ülkesi Gine 'de hükümetin referanduma sunduğu anayasa değişikliğinin yüzde 91,5 oranında evet oyuyla kabul edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) 22 Mart'ta genel seçimlerle birlikte yapılan, muhalefetin boykot ettiği referandum sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği, yüzde 91,59 oranında evet oyu alırken, yüzde 8,41 oranında hayır oyu aldı.
Referanduma katılım oranı yüzde 61 oldu.
Conde, yeniden görev yapmak istiyor
Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.
Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin talimatıyla 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum, 22 Mart'ta genel seçimle birlikte yapılmıştı.
Birçok muhalif parti ve hareket, muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'yle (FNDC) birlikte hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.
Ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: 22 Mart, Afrika, Gine, Güncel

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