Gine'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
13.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:50
Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Gine delegasyonunda çalışan Belçika uyruklu bir kişiye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başkent Konakri 'de bir hastanede tedavisi devam eden vakanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konakri'deki AB delegasyonunun tüm personeli 2 haftalığına karantinaya alındı.
Diğer yandan kent yönetimi, tedbir amacıyla başkentte 100'den fazla kişinin bir araya geldiği tüm etkinlikleri yasakladı.
Afrika kıtasında Gine'nin yanı sıra Sudan, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki 177 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Gine delegasyonunda çalışan Belçika uyruklu bir kişiye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Başkent Konakri 'de bir hastanede tedavisi devam eden vakanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konakri'deki AB delegasyonunun tüm personeli 2 haftalığına karantinaya alındı.
Diğer yandan kent yönetimi, tedbir amacıyla başkentte 100'den fazla kişinin bir araya geldiği tüm etkinlikleri yasakladı.
Afrika kıtasında Gine'nin yanı sıra Sudan, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki 177 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, Konakri, Afrika, Gine, Güncel
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