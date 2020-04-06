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Gine'de karantinadan kaçan 200 kişi paniğe neden oldu

Gine'nin Senegal sınırına yakın Labe kentinde durumları izlenen 200 Ginelinin karantinadan kaçması bölgede paniğe yol açtı.

06.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:08
Gine'de karantinadan kaçan 200 kişi paniğe neden oldu
Gine 'nin Senegal sınırına yakın Labe kentinde durumları izlenen 200 Ginelinin karantinadan kaçması bölgede paniğe yol açtı.
Bölgenin önemli basın kuruluşlarından Information Group Future Media'nın haberine göre, Labe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temas ettikleri için durumları sağlık merkezinde izlenen 318 kişiden 200'ü firar etti.
Karantinadan kaçanları arama çalışmaları başlarken, Senegal'in Gine sınırına en yakın yerleşim yeri Kedougou'da yetkililer, halktan özellikle sınır tarafından giren yabancılara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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Diğer yandan, Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 95 testten 4'ünün pozitif çıktığı belirtildi.
Son 24 saatte 10 kişinin iyileşerek taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, tedavisi süren hasta sayısının 131'e düştüğü aktarıldı.
Ülkede şu ana kadar 226 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 92'si sağlığına kavuştu, 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi de ülkesine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Gine, Güncel
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