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Gine'de seçim ve referandumda şiddet

Batı Afrika ülkesi Gine'de muhalefet, dün yapılan genel seçim ve referandum sırasındaki şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

23.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 05:28
Gine'de seçim ve referandumda şiddet
Batı Afrika ülkesi Gine 'de muhalefet, dün yapılan genel seçim ve referandum sırasındaki şiddet olaylarında 10 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, seçimleri boykot eden muhalif Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi'nce (FNDC) yapılan açıklamada, polislerin seçimi protesto eden en az 10 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.
"Ülkenin her yerinde halk, anayasal darbeyi önlemek için sokaklara çıktı. Gine polisinin kurşunlarıyla 10 vatandaş öldü, birçoğu da yaralandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, halka bugün ve yarın mahallelerindeki meydanlara dökülerek Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı protestolarını şiddetlendirmeleri çağrısı yapıldı.
Hükümetten şiddet olaylarında "2 kişi öldü" açıklaması
Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada ise seçim sırasındaki şiddet olaylarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Olaylarda ölenlerin yanı sıra bir kişinin kaza geçirerek, bir kişinin de kalbinin durması sonucu öldüğü belirtilen açıklamada, 9 polisin protestocularca ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, seçim merkezlerine saldıran, oy pusulalarını yakan, polisle çatışan çok sayıda kişinin kamu düzenini bozma, ateşli silah kullanma, özel ve kamu mülküne zarar verme, yangın çıkarma, saldırı ve yaralama, isyan suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.
Conde, yeniden görev yapmak istiyor
Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Alpha Conde, 2015'te yeniden seçilmişti.
Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2'nci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin talimatıyla 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum, genel seçimle birlikte dün yapılmıştı.
Birçok muhalif parti ve hareket, FNDC'yle birlikte hareket ederek referandum ve seçimi boykot etmişti.
FNDC, referanduma karşı ekim ayından bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şu ana kadar en az 39 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Afrika, Gine, Güncel

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