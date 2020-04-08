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Gine'nin COVID-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadelede Gineli engelli ve yetimleri yalnız bırakmıyor.

08.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:18
Gine'nin COVID-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 ile mücadelede Gineli engelli ve yetimleri yalnız bırakmıyor. TİKA Gine'de engelli ve yetim ailelere, hastanelere ve kamu kurumlarına olmak üzere toplamda 400 paket hijyen ve sarf malzemeleri yardımında bulundu.

Covid -19 virüsü tüm dünyayı etkilemeye devem ediyor. Tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Batı Afrika ülkesi Gine'de ise şimdiye kadar 144 kişide virüs tespit edildi, 5 kişi iyileşti, geri kalan hastaların tedavisi ise devam ediyor. Bilim adamları ve doktorlar virüsten korunmanın en etkin yolunun kişisel temizlikten geçtiğini ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının öneminden bahsediyor.

TİKA Gine'de dezavantajlı kesimlerin yaşadığı merkezlere, hastanelere ve kamu kurumlarına olmak üzere toplamda 400 paket hijyen ve sarf malzemesinden oluşan yardımda bulundu. Bir paketin içinde 5 lt çamaşır suyu, sıvı ve kalıp sabunlar, peçete, musluklu kova, maske, eldiven, antiseptik, solüsyon ve dezenfektan malzemeleri bulunuyor.

Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli Mamadi Kaba, "Bazen unutulduğumuzu hissediyoruz işte öyle zamanlarda TİKA geliyor. TİKA bize en büyük iyiliği su sorunumuzu çözerek yaptı. Şimdi böyle bir zamanda suyun ne kadar kıymetli olduğunu herkes yeniden anlıyor. Su, hijyen ve sarf malzemeleri ile virüsü bu merkezden uzak tutacağız."

Ignace Deen Hastanesi Başhekimi Dr. Mohamed Awada se "Şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz malzemeler arasında hijyen ve sarf malzemeleri geliyor. Hem personelimizi hem de insanları virüsten korumak istiyoruz. Her geçen gün sokaklardaki insanların sayısı azalıyor. Maske ve eldiven takan insanların sayısında artış var. TİKA'ya böyle bir dönemde hastaneleri desteklediği için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gine, Güncel
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