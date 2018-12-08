Gineli Genç Maliye Eğitimi İçin Temeli Kokoreççide Atıyor

AHMET PESEN - Onyedi Eylül
Üniversitesinde Türkçe hazırlık okumaya başlayan Gineli Ahmet Barry, kokoreç dükkanında işe başlayarak hem Türkçesini geliştiriyor hem de eğitimini alacağı maliye bölümüyle ilgili pratik yapıyor.
Türkçesini geliştirmek, harçlığını kazanmak ve eğitim almaya başlayacağı maliye bölümüyle ilgili pratik yapmak için çalışma hayatına dahil olan Gineli Barry, kısa sürede uyum sağladığı iş yerinde müşterilerin sempatisini kazandı.
Ülkesinde iktisat lisans eğitimi alan, Türkiye
'de de maliye bölümünü bitirmek için Onyedi Eylül Üniversitesine kayıt yaptıran Barry, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesindeki Türk şirketlerinde çalışmayı planlıyor.
"Türkiye'de yaşam güzel"
35 ülkeden Bandırma
'ya gelerek üniversite eğitimi alan 550 öğrenciden biri olan Barry, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kayıt yaptırdığı üniversitede bir yıl Türkçe hazırlık okuduktan sonra maliye eğitimi almaya başlayacağını söyledi.
Türkiye'ye haziran ayında geldiğini aktaran Barry, "Türkiye'de yaşam güzel. Türkçe bazen kolay geliyor bazen de zor. Gine ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları var. Türk şirketleri Gine'de yatırım yapıyor. Burada eğitim alıp orada Türk şirketlerinde işe girmeyi hedefliyorum. Kokoreççide hem ticareti görüyorum hem de Türkçemi geliştiriyorum." dedi.
"Müşterilerle diyaloğu iyi"
İşveren kokoreç ustası Sait Pektaş da Ahmet Barry'nin elinden gelen gayreti göstererek Türkiye'deki iş hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getirdi.
Gineli gencin esnafla ilişkilerinin de iyi olduğuna işaret eden Pektaş, "Türkçesini geliştirmek bakımından iş hayatı mükemmel bir ortam. Ahmet, kısa sürede çevresiyle iyi ilişkiler kurdu. Müşterilerle diyaloğu iyi. Başka işletmelerde çalışan yabancı arkadaşları var ama Ahmet'in Türkçesi onlardan daha iyi. Kendimi Ahmet'in yerine koyduğum da ben de aynısını yapar, bulunduğum ülkede bir işe girerdim." diye konuştu.
Türkiye,Eylül
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:07