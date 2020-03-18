Giorgian de Arrascaeta'nın Brasileirão 2019'da ki En İyi Anları
Flamengo'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Giorgian de Arrascaeta'nın Brezilya Süper Ligi 2019-20 sezonundaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Flamengo'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Giorgian de Arrascaeta'nın Brezilya Süper Ligi 2019-20 sezonundaki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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