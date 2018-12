12 Aralık 2018 Çarşamba 16:05



- Giovanni Guidetti: "Ben burada orkestra şefiyim"VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Ben çok şanslıyım çünkü çok iyi oyuncularla çalışıyorum"İSTANBUL - VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisinin orkestra şefi olduğunu belirten Guidetti, asıl işi takımın yaptığını söyledi. Kazanılan dünya şampiyonluğunun ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu. Bu işte hiçbir zaman doyum olmadığını söyleyen Guidetti, "Her zaman daha fazlasını istiyorsunuz. O yüzden çok daha fazla maç kazanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Sadece bir turnuva oynadıklarını sözlerine ekleyen İtalyan çalıştırıcı, "Şartlar olduğu gibi devam ediyor. Bu sezon birçok takım para harcadı. Biz güçlü takımlarla rekabet edebilecek mantalitede çalışıyoruz. Favori olup olmamak önemli değil. Biz önümüzdeki her maça bakarak, her zamanki gibi büyük hedeflerimize ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı."Ben sadece orkestra şefiyim"Takımda kendi rolünün yalnızca takımın parlamasını sağlamak olduğunu söyleyen Giovanni Guidetti, "Bunu en iyi nasıl yapacağıma bakıyorum. Beni bir orkestra şefi gibi düşünebilirsiniz. Şef konseri yönetir ama müzisyenler, müzik aletlerini çalarlar. Ben çok şanslıyım çünkü çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Personelim de çok iyi. Onlar olmadan başaramam. Bu bir takım oyunu, benim işim sadece bu işte rol vermek" açıklamasını yaptı.