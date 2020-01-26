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Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.

26.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:00Giovanni Guidetti, depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek
VakıfBank Kadın Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla 'a gidecek.
Aynı zamanda A Milli Kadın Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar." ifadelerini kullandı.
İtalyan başantrenör, Fenerbahçe Opet'te forma giyen eşi Bahar Toksoy Guidetti ile geçen yıl "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Elazığ'da öğrencilerle bir araya gelmişti.

voleybol, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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