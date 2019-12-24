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Gıovannı Guıdettı, genç sporcularla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Gıovannı Guıdettı, "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

24.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:30 Gıovannı Guıdettı, genç sporcularla buluştu
A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Gıovannı Guıdettı, "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Beden Eğitimi ve Yüksekokulu (BESYO) konferans salonunda düzenlenen program öncesinde A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Gıovannı Guıdettı ve yardımcı antrenörleri davul zurna ve halk oyunları ekibiyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, beden eğitimi öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz'ın açılış konuşmasından sonra Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, A Milli Kadın Takımı Baş Antrenörü Gıovannı Guıdettı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eren'e verilmek üzere Metin Kazaz'a plaket takdim etti. Rektör Prof. Dr. Yardım, böyle önemli bir projeye imza attığı için A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Gıovannı Guıdettı ve her zaman üniversiteye destek olan Eren Holding'e teşekkür ederek programın başarılı geçmesini diledi.

Plaket takdiminden sonra çeşitli branşlarda başarı kazanmış sporculara hediyeleri Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Fesih Yıldız ve Mehmet Kara ile Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz tarafından verildi.

Daha sonra 'Temel Teknikleri' adlı sunumunu yapan A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Gıovannı Guıdettı, voleybolun inceliklerini anlattı. Savunma, servis, manşet, pas, blok gibi kavramları göstererek anlatan Guıdettı, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - BİTLİS

voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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