Giray Bulak: Altay Deplasmanından Puanla Dönmek İstiyoruz

Kaynak: DHA

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, ligin 24'üncü haftasında Altay ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puan almak istediklerini söyledi.Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında oynayacakları Altay maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İzmir ekibinin, Balıkesirspor gibi sezon başından bu yana 2 transfer yaptığını ifade eden Bulak, rakiplerinin önemli ve güçlü oyunları olduğunu söyledi.Altaylı oyuncuların ligdeki gol sıralamasında da ön sıralarda olduğunu belirten Bulak, "Deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olacak bizim için. Glumac'ın kart cezalısı olduğu için kadroda olmaması bizim için bir kayıp. Biz iyi oynayan ve zor yenilen bir takımız. Deplasmanda 3 tane mağlubiyet aldık ama maçlar hep bize yakın olan maçlardı. Altınordu ve Osmanlıspor maçı olsun, bizim oradaki gücümüz görüldü. Kazanabilirdik o maçları. İçeride sorunsuz ve kayıpsız gidiyoruz ama dışarıda puan almamız lazım. Altay maçı, kendi oyun tarzımızı oynadığımızda kazabileceğimiz bir maç. Hazırlıklarımız sürüyor. 2 gün çift antrenman yaptık. Yarın da tek çalışacağız ve inşallah maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.- Balıkesir