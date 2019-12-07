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Giray Bulak: "Önümüzdeki günlerde çok daha tempolu oynayacağız"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, "İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha tempolu oynayan bir Karagümrük izlettireceğiz" diye konuştu.

07.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:06Giray Bulak:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, "İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha tempolu oynayan bir Karagümrük izlettireceğiz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, ilk oynadıkları iki maça oranla daha tempolu oynadıklarını ifade ederek, "Kenar ataklarından çok sert ortalarla gol amaçlı bir oyun tarzı benimsedik. İstediklerimiz zaman zaman oldu. Ama gol vuruşu beceresi veya asisti olmadı. Rakibe az pozisyon verdik. Çok döndürmedik. İstediğimiz oyunun bir bölümünü zaman zaman oynadık. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İlk yarıyı ne kadar puan alırsak o kadar avantajla kapatmak istiyoruz. Ama şu bir gerçek gol bölgelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bunları geliştirici antrenmanlar yapıyoruz. Hareketsiz toplarda rakibe çok pozisyon veriyorduk, bu maçta vermedik. Rakibin amacı 1 puana oynayıp bizi kalabalık oyuncu grubuyla karşılayıp durdurmaktı. İstedikleri amaca vardılar. Ama ben oyuncularıma bugün arzu isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Böyle olmayacak daha da üzerine katarak devam edeceğiz. Bugün 1 puan aldık, cebimizde dün bu yoktu. Amacımız 1 puan değildi. Onun için haftaya bunun telafisini yapma şansını yakalarız diye düşünüyorum. İki tarafın oyuncularını tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha tempolu oynayan bir Karagümrük izlettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Giray Bulak, Spor

Kaynak: İHA

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