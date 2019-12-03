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Giray Bulak: "Takımdan iyi mesajlar aldık"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Göztepe maçı sonrası, "Bugün takımdan iyi mesajlar aldık.

03.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:03Giray Bulak:
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, Türkiye Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Göztepe maçı sonrası, "Bugün takımdan iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini oyununu ortaya koyma zamanı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur 1.maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İstanbul temsilcisinin Teknik Direktörü Giray Bulak maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Takımdan iyi mesajlar aldığını belirten Bulak, "Daha ikinci maçımız. Bugün daha iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini oyunu ortaya koyma zamanı. İki takım da eksik kadroyla oynadı. Verilen mesajlar iyi. Baskı ve son dakikaya kadar sonucu kovalama var. Çocuklarımızın yüreği iyi" dedi.

Bulak, maçlara daha fazla konsantre olarak sonuç odaklı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Giray Bulak, Spor

Kaynak: İHA

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