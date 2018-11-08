Giray Bulak: "Taraftarımıza, Şehrimize Yakışan Mücadeleyi Yapacağız"

Balıkesirspor
Baltok teknik direktörü Giray Bulak
, hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği
maçı öncesi kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyerek bu karşılaşmayı değerlendirdi. Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı
Teknik direktörü Giray Bulak: "Gençlerbirliği karşısında kendimize, taraftarımıza, şehrimize yakışan mücadeleyi yapacağız ve maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağız"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, 10 Kasım Cumartesi günü lider Gençlerbirliği'ni konuk edecekleri maç öncesi iddialı konuştu.
Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Giray Bulak, ligin 12. haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği'nin gücüne dikkati çekti.
Rakiplerinin lig lideri konumunda bulunduğunu hatırlatan Bulak, "Bu hafta, ligin tepesinde olan, geniş kadroya sahip bir ekibe karşı oynayacağız. Bu maçlar fırsattır. Gençlerbirliği karşısında kendimize, taraftarımıza, şehrimize yakışan mücadeleyi yapacağız ve maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağız. Bütün düşünce ve çalışmalarımız bu doğrultuda." diye konuştu.
Taraftarlarına destek çağrısında bulunan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burada biz her şeyi yapabiliriz. Taraftarımızdan, 'İstanbulspor
'dan 3 gol yediler geldiler.' düşüncesini bir kenara bırakıp, destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Balıkesirspor Baltok taraftarı, zor anlarda kulübünün, oyuncusunun yanında olmuştur. Biz inşallah cumartesi günü taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onlarla beraber neleri başarabileceğimizi oyuncularla beraber göstermek istiyoruz. Biz bunun peşindeyiz."
Balıkesirspor,Gençlerbirliği,Giray Bulak
08 Kasım 2018 Perşembe 18:35