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Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

Adana'da bekçilik hayali kuran ancak girdiği sınavı kazanamayan bir kişi, bekçi kıyafeti, kelepçe ve belinde taktığı silahla gezerken polis tarafından yakalandı.

16.08.2019 09:13
Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekipleri devriye görevi yaparken bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Polis, burada otomobil içinde bulunan biri bekçi kıyafetli iki kişiden şüphelendi.

"BEN SİCİL BİLMEM"

Araştırma ekipleri, bekçiler gece görev aldığı için şahsın sahte bekçi olabileceğini düşünerek olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler üzerinde bekçi kıyafeti olan Baran Y. ile Onur A.'nın yanına geldi. Polis Baran Y.'ye "nerede görev yapıyorsun" diye sordu. Baran Y. polise Rüzgarlı Tepe'de görev yaptığını söyledi. Polis bunun üzerine şahsa sicilini sorunca Baran Y., "Sicil ne ağabey ben sicil bilmem" diye yanıt verince polis, bekçi kimliğini istedi. Ancak Baran Y. onu da gösteremeyince polis iki şahsı otomobilden indirip arama yaptı.

ÜZERİNDEN KELEPÇE VE RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Yapılan aramada Baran Y.'nin üzeriden ruhsatsız silah ve kelepçe çıktı. Onur A.'nın üzerinden ise kuru sıkı tabanca çıktı. Polis iki şahsı da gözaltına alıp emniyete götürdü. Bekçi kıyafetli Baran Y.'nin ifadesinde daha önce bekçilik sınavına girdiğini en büyük hayalinin bekçi olmak olduğunu ancak sınavı kazanamadığını, bekçi kıyafetini de o zaman aldığını belirterek, "Bugün de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım onu yakalatmamak için bekçi kıyafetimi giydim" dediği öne sürüldü.

"HAYALİM BEKÇİ OLMAKTI"

Şahsa kamu görevini usulsüz olarak üstlenme ve ruhsatsız silah taşımadan işlem yapılırken, zanlının "Hayalim bekçi olmaktı, o yüzden bu kıyafeti giydim" dediği ileri sürüldü.

Baran Y. ifadesi alındıktan sonra "Kamu görevini usulsüz üstlenme ve ruhsatsız silah bulundurma" diğer şahıs da "kuru sıkı tabanca" bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar serbest kaldı.

Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
GALİP: yazık ya üzüldüm
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GURBETCİ: Niye tutukluyorsunuz eger serbest kalacaksa
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GURBETÇİYE: GURBETCİİ İYİCE BİR OKU HABERİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜNÜDE YANINA ALMAYI UNUTMA OLDUMU CANIM
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Hayali bekci olmakmış vay abtal vay desene bu kıyafetle ne haltlar karıştıracağını.
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